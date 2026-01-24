Иллюстративное фото: Укрэнерго

В столице 88 тысяч семей остались без света после массированной российской атаки ночью 24 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе Киева осталась без электричества.

"Прежде всего, возвращаем питание объектам критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без остановок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", – подчеркнули в ДТЭК.

В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики сейчас не работают.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.