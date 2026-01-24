Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате массированной атаки РФ ночью 24 января в столице без отопления остались почти 6 тысяч домов

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января", – говорится в сообщении.

Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.

Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Ранее Кличко призвал жителей столицы заранее произвести запасы продуктов, воды и необходимых лекарств, а также при возможности рассмотреть варианты временного выезда из города.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.