У Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок – Кличко

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві станом на ранок неділі, 25 січня, без опалення залишаються 1676 багатоповерхових будинків

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури напередодні без теплопостачання опинилися майже 6000 будинків. Більшість із них уже вдруге підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Кличко уточнив, що від минулого вечора комунальникам та енергетикам вдалося відновити подачу теплоносія більш ніж у 1600 будинках.

Роботи з відновлення теплопостачання в столиці тривають.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ вночі 24 січня у столиці без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.

Раніше Кличко закликав мешканців столиці заздалегідь зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а також за можливості розглянути варіанти тимчасового виїзду з міста.

