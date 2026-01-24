12:53  24 января
На Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб двухмесячный ребенок, есть пострадавшие
14:17  24 января
Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
12:24  24 января
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком
UA | RU
UA | RU
24 января 2026, 16:19

В Киеве возобновили водоснабжение на левом берегу города

24 января 2026, 16:19
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В Киеве после ночного обстрела возобновили водоснабжение левобережной части города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ЧАО АК "Киевводоканал".

"Возобновлено водоснабжение левобережной части города", – говорится в сообщении.

Кроме того, в водоканале напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается с помощью отдельных подкачивающих насосов, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

"Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", – добавили в Киевводоканале.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работу над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве 88 тысяч семей остались без света. Кроме того, без отопления снова остались около 6000 домов, большинство из которых уже дважды пытались подключать к теплоснабжению после обстрелов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев обстрелы ремонт восстановление водоснабжение
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
На Киевщине столкнулись два грузовика: возник пожар, есть погибший и травмированный
24 января 2026, 19:05
На Закарпатье ремонтника авто задержали на продаже гуманитарных машин для ВСУ
24 января 2026, 18:34
В Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина
24 января 2026, 17:58
В Полтавской области столкнулись Lexus и Nissan: пострадали две водительницы
24 января 2026, 17:19
Продолжение возможно на следующей неделе: Зеленский рассказал о результатах переговоров Украины, США и РФ
24 января 2026, 16:40
В Абу-Даби завершились переговоры Украины, США и РФ
24 января 2026, 15:39
Вывод 2 млрд грн: ДТЭК Ахметова досрочно расторгает договор с "Энергоатомом"
24 января 2026, 14:40
Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
24 января 2026, 14:17
Количество пострадавших в результате дробного удара по Харькову снова возросло
24 января 2026, 13:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »