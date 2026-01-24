Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ЧАО АК "Киевводоканал".

"Возобновлено водоснабжение левобережной части города", – говорится в сообщении.

Кроме того, в водоканале напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается с помощью отдельных подкачивающих насосов, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

"Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", – добавили в Киевводоканале.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работу над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве 88 тысяч семей остались без света. Кроме того, без отопления снова остались около 6000 домов, большинство из которых уже дважды пытались подключать к теплоснабжению после обстрелов.