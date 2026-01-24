22:55  23 января
Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
23:05  23 января
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
01:30  24 января
"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены
UA | RU
UA | RU
24 января 2026, 08:39

Массированный удар по Киеву: повреждена кондитерская фабрика, есть погибшая и раненые

24 января 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Погибла женщина, еще два человека травмированы. Также поврежден частный дом.

В Днепровском районе огнеборцы ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар ликвидировали. Пострадал один человек.

В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар потушили.

В Соломенском районе повреждено офисное здание.

Ранее сообщалось, что Украина близится к "гуманитарной катастрофе" после масштабных российских авиаударов по энергосистеме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев обстрелы ракетный удар пострадавшие разрушения погибшая беспилотные системы
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком
24 января 2026, 12:24
Ночная атака на Харьков: возросло количество пострадавших
24 января 2026, 11:48
В ходе переговоров в Абу-Даби Украина и РФ не приблизились к компромиссу, – Reuters
24 января 2026, 11:17
Из-за обстрела Киева почти 6000 домов остались без отопления
24 января 2026, 10:55
РФ ночью атаковала Украину "Цирконами", баллистикой и крылатыми ракетами: есть попадания на 17 локациях
24 января 2026, 10:23
В Киеве после массированной атаки РФ обесточены 88 тысяч семей
24 января 2026, 09:56
Почти весь Чернигов остался без света из-за ночного обстрела
24 января 2026, 09:29
Последствия массированной атаки на Харьков: возникли пожары, пострадали 19 человек
24 января 2026, 09:08
"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены
24 января 2026, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »