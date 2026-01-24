Фото: ГСЧС

В результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Погибла женщина, еще два человека травмированы. Также поврежден частный дом.

В Днепровском районе огнеборцы ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар ликвидировали. Пострадал один человек.

В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар потушили.

В Соломенском районе повреждено офисное здание.

Ранее сообщалось, что Украина близится к "гуманитарной катастрофе" после масштабных российских авиаударов по энергосистеме.