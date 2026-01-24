Массированный удар по Киеву: повреждена кондитерская фабрика, есть погибшая и раненые
В результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Погибла женщина, еще два человека травмированы. Также поврежден частный дом.
В Днепровском районе огнеборцы ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар ликвидировали. Пострадал один человек.
В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар потушили.
В Соломенском районе повреждено офисное здание.
Ранее сообщалось, что Украина близится к "гуманитарной катастрофе" после масштабных российских авиаударов по энергосистеме.