13 марта 2026, 21:15

На Волыни перекрыли канал побега уклоняющихся в Белоруссию

13 марта 2026, 21:15
Фото: прокуратура
На Волыни разоблачили участника схемы незаконной переправки ухилянцев за границу. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 30-летний житель Прикарпатья за денежное вознаграждение работал водителем. Он вывозил военнообязанных вне пунктов пограничного пропуска в Белоруссию.

"Оно задержано при попытке вывоза за границу двух мужчин призывного возраста и сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам (ч.3 ст. 332 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются другие участники схемы.

Напомним, ранее в Одесской области будут судить пограничника, пытавшегося переправить мужчину в Молдову. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

