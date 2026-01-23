Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы заранее сделать запасы продуктов, воды и необходимых лекарств, а также при возможности рассмотреть варианты временного выезда из города

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто имеет возможность уехать за город, где есть альтернативные источники тепла и питания, не исключайте такую опцию", – обратился мэр к киевлянам.

Кличко сообщил, что в каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева (пункты несокрушимости), где в случае необходимости сможет находиться и ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят ночевочные места, обеспечат мобильными котельными, питанием и средствами гигиены.

Также мэр обратился к работодателям с просьбой организовать гибкие графики работы и по возможности перевести работников на дистанционный формат. По его словам, районные государственные администрации являются первым звеном реагирования и координируют работу на местах по взаимодействию с городским штабом.

Кличко отметил, что все городские службы и департаменты КГГА работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в условиях чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы, медицинские и социальные учреждения продолжают работать непрерывно.

Напомним, по состоянию на утро 23 января в Киеве без отопления остаются 1940 многоэтажных домов, большинство из них – на левом берегу города.

Как известно, накануне Министерство внутренних дел призвало украинцев заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики и безопасности. Гражданам рекомендуют сделать запасы воды, продуктов питания и лекарства по меньшей мере на 3-5 суток.