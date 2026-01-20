В Киеве метро будет курсировать с изменениями из-за проблем с электричеством

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве, вызванной очередным вражеским обстрелом, движение поездов метро будет осуществляться с ограничениями

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

"Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин", – говорится в сообщении.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между "Левобережной" –"Арсенальная", ориентировочный интервал – 20-25 минут.

Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Зеленая линия:

во время воздушной тревоги движение между "Сырец" – "Выдубичи" с интервалом 7 мин,

между "Осокорками" – "Красный хутор" с интервалом 10 мин.

Синяя линия: движение без изменений.

Информация об изменениях будет транслироваться на станциях метро и через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Напомним, стало известно, сколько может занять состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Чрезвычайная ситуация в энергетике может занять до конца отопительного сезона.