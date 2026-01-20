В Киеве метро будет курсировать с изменениями из-за проблем с электричеством
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве, вызванной очередным вражеским обстрелом, движение поездов метро будет осуществляться с ограничениями
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
"Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин", – говорится в сообщении.
После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между "Левобережной" –"Арсенальная", ориентировочный интервал – 20-25 минут.
Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".
Зеленая линия:
- во время воздушной тревоги движение между "Сырец" – "Выдубичи" с интервалом 7 мин,
- между "Осокорками" – "Красный хутор" с интервалом 10 мин.
Синяя линия: движение без изменений.
Информация об изменениях будет транслироваться на станциях метро и через официальные страницы КГГА и метрополитена.
Напомним, стало известно, сколько может занять состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Чрезвычайная ситуация в энергетике может занять до конца отопительного сезона.