Рада без тепла и воды: аппарат ВР переходит на дистанционную работу

В Верховной Раде сегодня, 20 января, депутаты будут работать дистанционно из-за отсутствия отопления и воды

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание, то информирую, что и в Раде сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов", – отметил он.

По словам Железняка, в кабинете, где он находится отопление, почти не работало, температура около +12°.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.