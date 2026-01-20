Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто

Фото: Национальная полиция

В ночь на 20 января враг снова совершил комбинированный массированный обстрел, под ударом оказался Левый берег столицы

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов

Днепровский район: взрывной волной повреждена многоэтажка, травмирована 59-летняя жительница. Также обломки повредили около двух десятков припаркованных автомобилей.

взрывной волной повреждена многоэтажка, травмирована 59-летняя жительница. Также обломки повредили около двух десятков припаркованных автомобилей. Дарницкий район: повреждены окна и забор частного дома.

повреждены окна и забор частного дома. Деснянский район: обломки БПЛА упали на территории кладбища. Пострадавших нет.

Полицейские, спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на местах. Продолжается ликвидация и документирование последствий атаки РФ.

Напомним, после вражеской атаки в Днепровском районе Киева пылают склады, есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.

Ранее городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за ночной атаки более 5600 многоэтажек снова остались без отопления.