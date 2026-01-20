Ракеты и "шахеды" над Украиной: воздушная тревога в большинстве областей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в ночь на 20 января совершают очередную массированную атаку на Киев и ряд областей Украины, применяя крылатые ракеты и ударные беспилотники

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, данные карты воздушных тревог и Киевская ОВА, передает RegioNews.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.

По информации воздушных сил, зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Киевской, Черниговской и Сумской областей. Также враг атакует территорию Украины ударными БПЛА.

В КОВА сообщили об угрозе ракетных ударов и активности вражеских дронов в воздушном пространстве региона.

"В воздушном пространстве зафиксированы вражеские ракеты. Просим всех оставаться в укрытиях", – отметили в областной администрации.

По данным Воздушных сил, беспилотники фиксировались на западе Житомирской области курсом на Ровенщину, на севере Киевской области – в направлении Житомирской области, а также в Ровенской области – курсом на Костополь.

Напомним, RegioNews писал, что в ночь на 20 января оккупанты могут нанести новый комбинированный удар по Украине.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников. По его словам, россияне смогут применять против Украины до 1000 дронов в сутки.