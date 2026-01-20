09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
00:55  20 января
В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 06:54

Ракеты и "шахеды" над Украиной: воздушная тревога в большинстве областей

20 января 2026, 06:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты в ночь на 20 января совершают очередную массированную атаку на Киев и ряд областей Украины, применяя крылатые ракеты и ударные беспилотники

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, данные карты воздушных тревог и Киевская ОВА, передает RegioNews.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.

По информации воздушных сил, зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Киевской, Черниговской и Сумской областей. Также враг атакует территорию Украины ударными БПЛА.

В КОВА сообщили об угрозе ракетных ударов и активности вражеских дронов в воздушном пространстве региона.

"В воздушном пространстве зафиксированы вражеские ракеты. Просим всех оставаться в укрытиях", – отметили в областной администрации.

По данным Воздушных сил, беспилотники фиксировались на западе Житомирской области курсом на Ровенщину, на севере Киевской области – в направлении Житомирской области, а также в Ровенской области – курсом на Костополь.

Напомним, RegioNews писал, что в ночь на 20 января оккупанты могут нанести новый комбинированный удар по Украине.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников. По его словам, россияне смогут применять против Украины до 1000 дронов в сутки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война атака российская армия ракеты БПЛА воздушная тревога
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30
Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26
В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00
Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56
Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49
Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36
Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
20 января 2026, 08:34
Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
20 января 2026, 08:27
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »