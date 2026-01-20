09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
00:55  20 января
В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 07:58

В Киеве из-за ночной атаки более 5600 многоэтажек снова остались без отопления

20 января 2026, 07:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

После атаки на столицу в ночь на 20 января без тепла осталось 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения", – говорится в сообщении.

Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян.

Чиновник добавил, что одна пострадавшая в результате атаки в Днепровском районе находится в стационаре одной из больниц.

Напомним, после вражеской атаки в Днепровском районе Киева горят склады, есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев война обстрелы последствия отопление повреждения
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30
Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26
В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00
Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56
Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49
Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36
Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
20 января 2026, 08:34
Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
20 января 2026, 08:27
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »