Иллюстративное фото: из открытых источников

После атаки на столицу в ночь на 20 января без тепла осталось 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения", – говорится в сообщении.

Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян.

Чиновник добавил, что одна пострадавшая в результате атаки в Днепровском районе находится в стационаре одной из больниц.

Напомним, после вражеской атаки в Днепровском районе Киева горят склады, есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.