В Киеве мужчина во время застолья задушил знакомого наручниками

Фото: полиция

Происшествие случилось в одной из многоэтажек на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В квартире обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что погибший – 34-летний местный житель, который накануне пришел к знакомой на застолье. Вечером к их компании присоединился еще один гость и вскоре между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Злоумышленник схватил металлические наручники, находившиеся в квартире, и задушил ими пострадавшего, после чего скрылся. Правоохранители установили и разыскали подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Черновцов, недавно переехавший в столицу.

Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.

