Фото: полиция

Полицейские Соломенского района прекратили домашнее насилие в одной из семей, которое во время очередного конфликта завершилось травмированием ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На спецлинию 102 дня 25-летняя киевлянка сообщила о семейном конфликте. Полицейские установили, что заявительница проживает вместе с 50-летним отчимом и 10-летним братом в одной квартире, их мать умерла несколько лет назад.

Мужчина, находясь пьяным, систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении девушки. Во время очередного конфликта он применил к ней физическую силу, а когда за нее вступился его 10-летний сын – мужчина нанес мальчику удар кухонным тесаком. Ребенок получил повреждение руки, его доставили в больницу.

Полицейские задержали мужчину, ему объявили подозрение по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, суд ограничил мужчине общение с девушкой и сыном, также он должен пройти коррекционную программу для обидчиков. Мальчик находится в больнице, соцслужбами решается вопрос об изъятии его из семьи.

Напомним, в Киеве мужчина во время конфликта задушил знакомого наручниками. Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет заключения.