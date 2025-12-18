13:28  18 грудня
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
13:24  18 грудня
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 13:28

У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера

18 грудня 2025, 13:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці стався конфлікт за участю кур'єра сервісу доставки Glovo та 65-річного батька відомого блогера Кирила Степанця

Про це він написав на Фейсбук, передає RegioNews.

Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, поліція відкрила провадження.

За словами Кирила Степанця, кур'єр їхав велосипедом по пішохідній зоні без ліхтарів та ледь не збив літнього чоловіка, який ніс пакунки. Коли пенсіонер зробив зауваження, молодик дістав кастет і вдарив його в обличчя.

Як пише УНН, поліція підтвердила факт нападу.

"Потерпілий на декілька хвилин втратив орієнтир, після чого вдома його дружина викликала поліцію. Сьогодні заяву зареєстровано у відділку на Нивках", – повідомила речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва.

За її словами, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Проводиться перевірка, аналіз відеозаписів із камер спостереження та встановлюється особа правопорушника.

За такі дії передбачено штраф або виправні роботи за рішенням суду.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Києві на Печерську між водієм легковика та кур'єром служби доставки Glovo стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Водій автівки вистрілив кур'єру в голову.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ пішохідний перехід чоловік Glovo кур'єр кастет поліція
У Києві в школі побили дівчину: поліція проводить перевірку
18 грудня 2025, 12:45
У Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру
18 грудня 2025, 11:24
У Києві чоловік під час конфлікту задушив знайомого кайданками
18 грудня 2025, 10:46
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського
18 грудня 2025, 14:25
Дрони – це зброя майбутнього
18 грудня 2025, 13:49
Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня 2025, 13:44
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
18 грудня 2025, 13:24
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак
18 грудня 2025, 13:13
Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
18 грудня 2025, 12:58
Мати перестала його годувати: на Вінниччині 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду
18 грудня 2025, 12:55
У Києві в школі побили дівчину: поліція проводить перевірку
18 грудня 2025, 12:45
Після атак РФ на Одещині без світла залишаються 12 тисяч споживачів
18 грудня 2025, 12:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »