У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера

У столиці стався конфлікт за участю кур'єра сервісу доставки Glovo та 65-річного батька відомого блогера Кирила Степанця

Про це він написав на Фейсбук, передає RegioNews.

Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, поліція відкрила провадження.

За словами Кирила Степанця, кур'єр їхав велосипедом по пішохідній зоні без ліхтарів та ледь не збив літнього чоловіка, який ніс пакунки. Коли пенсіонер зробив зауваження, молодик дістав кастет і вдарив його в обличчя.

Як пише УНН, поліція підтвердила факт нападу.

"Потерпілий на декілька хвилин втратив орієнтир, після чого вдома його дружина викликала поліцію. Сьогодні заяву зареєстровано у відділку на Нивках", – повідомила речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва.

За її словами, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Проводиться перевірка, аналіз відеозаписів із камер спостереження та встановлюється особа правопорушника.

За такі дії передбачено штраф або виправні роботи за рішенням суду.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Києві на Печерську між водієм легковика та кур'єром служби доставки Glovo стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Водій автівки вистрілив кур'єру в голову.