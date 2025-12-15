Фото: Національна поліція України

Українські правоохоронці повернули з Німеччини жінку, причетну до незаконної схеми сурогатного материнства та продажу немовлят за кордон

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Столичні правоохоронці екстрадували з Німеччини 50-річну жінку, яка брала участь у злочинній схемі під прикриттям програми сурогатного материнства. За клопотанням слідчих Оболонського управління поліції їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінка курувала процес "підсадки" ембріонів та фактично експлуатувала українських жінок, контролюючи весь перебіг вагітності та змушуючи потерпілих дотримуватися суворої конспірації, аби приховати незаконну діяльність.

Масштабну схему правоохоронці Києва викрили ще у серпні 2023 року. Тоді поліцейські встановили, що двоє власників приватних клінік у Києві та Харкові разом із спільниками підшукували жінок у складних матеріальних умовах і пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів. У свідоцтвах про народження вказували іноземця як батька, що дозволяло вивозити дітей за кордон. Послуга для замовників коштувала до 70 тисяч євро, а породіллям обіцяли 12 тисяч євро, проте більшість обіцянок не виконували.

У злочинну схему були залучені 12 осіб, серед яких перекладачі, адвокати, медичні працівники та менеджери. Декілька учасників уже отримали вироки суду. Завдяки міжнародній співпраці правоохоронці змогли розшукати і екстрадувати одну з ключових фігуранток.

Жінці повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою осіб), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 255 (керівництво або участь у злочинній організації). За участь у схемі їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, багаторічна суперечка щодо екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа завершилася несподіваним рішенням австрійського суду.