Иллюстративное фото

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Луцка. Летом этого года во время ссоры он задушил свою жену подушкой. Сейчас он ждет своего приговора под стражей.

Напомним, ранее в Ровенской области 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего сына . Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.