Фото: Нацполиция

В Закарпатье судили мужчину, который убил 53-летнюю сожительницу. Это произошло из-за ревности

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в мае прошлого года в селе Долгое. 28-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что из дома знакомого слышит крики матери. На месте полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. На месте правоохранители сразу задержали ее 51-летнего сожительница, который вел себя неадекватно и имел нож в руках.

Как выяснилось, между ними произошла ссора в доме общего знакомого. Конфликт был из-за ревности. Пьяный мужчина схватил нож и стал наносить удары женщине. От ранений она скончалась на месте.

"На основании собранной полицейскими доказательной базы суд принял решение о назначении злоумышленнику максимального срока наказания по инкриминируемой ему статье - 15 лет лишения свободы. Кроме этого, осужденного обязали возместить семье погибшей один миллион гривен морального вреда", - сообщает полиция.

