17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 17:30

На Закарпатье мужчина жестоко убил сожительницу из-за ревности

12 декабря 2025, 17:30
Фото: Нацполиция
В Закарпатье судили мужчину, который убил 53-летнюю сожительницу. Это произошло из-за ревности

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в мае прошлого года в селе Долгое. 28-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что из дома знакомого слышит крики матери. На месте полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. На месте правоохранители сразу задержали ее 51-летнего сожительница, который вел себя неадекватно и имел нож в руках.

Как выяснилось, между ними произошла ссора в доме общего знакомого. Конфликт был из-за ревности. Пьяный мужчина схватил нож и стал наносить удары женщине. От ранений она скончалась на месте.

"На основании собранной полицейскими доказательной базы суд принял решение о назначении злоумышленнику максимального срока наказания по инкриминируемой ему статье - 15 лет лишения свободы. Кроме этого, осужденного обязали возместить семье погибшей один миллион гривен морального вреда", - сообщает полиция.

Напомним, в Житомире мужчина предстанет перед судом за убийство 50-летней жены ударом ножом. Событие произошло 25 октября. Досудебное расследование завершено. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

12 декабря 2025
