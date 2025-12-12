Фото: прокуратура

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Башиловка в декабре прошлого года. Дома мужчина поссорился со своей сожительницей. В пьяном состоянии мужчина схватил бутылку с бензином и вылил его на одежду женщины, после чего поджег.

Сначала загорелась одежда женщины, а затем произошел пожар в доме. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных ожогов женщина скончалась. Правоохранители задержали мужчину.

Суд учел, что мужчина пытался погасить пламя, спасти женщину и вызвал на помощь соседей. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

