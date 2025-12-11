Фото: Прокуратура України

Два вибухи у Дарницькому районі Києва забрали життя одного військовослужбовця та поранили ще четверо людей

Про це повідомляє Прокуратура України, передає RegioNews.

Сьогодні у Дарницькому районі Києва сталися два вибухи, у результаті яких загинув один нацгвардієць. Ще четверо людей отримали поранення, серед них ще один військовослужбовець Нацгвардії, двоє поліцейських та охоронець майданчику. Інцидент відбувся в місці, де патрулювання території проводили силові структури.

Місце події у Дарницькому районі

Перший вибух пролунав під час патрулювання нацгвардійцями. Другий стався приблизно за десять хвилин, коли на місце прибули поліцейські та медики. Саме тоді постраждали два правоохоронці. Події наразі розслідують як теракт, а всі деталі встановлюють слідчі.

Раніше у місцевих Телеграм-каналах з’являлися повідомлення про детонацію невідомого пристрою. Очевидці відзначали, що на вулиці Ревуцького пролунали два вибухи з різницею у близько десяти хвилин.

На місці події працюють усі необхідні служби. Правоохоронці уточнюють обставини і збирають свідчення очевидців, щоб встановити причини інциденту та його можливих організаторів.

Раніше повідомлялося про вибух на Рівненщині, від якого батько із сином отримали тяжкі опіки. Зараз правоохоронці та експерти намагаються з’ясувати, що саме спричинило займання бочки з пальним.