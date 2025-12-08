У Києві чоловіки продавали наркотики, які п'ють як чай

Ілюстративне фото

У Києві двоє чоловіків продавали наркотичну речовину кратом. Тепер їм загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Повідомили про підозру двом жителям Києва, які продавали листя кратому. Це рослина, поширена у країнах Південно-Східної Азії. Вона містить речовини, що можуть викликати залежність по типу опіоїдних наркотиків. В Україні рослина входить до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Чоловіки купували листя оптом, а потім продавали дрібнішими пакунками. Зараз наркоторговцям обрали запобіжні заходи. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

