В Киеве столкнулись три автомобиля: спасатели деблокировали водительницу

ДТП произошло 7 декабря около 15:50 на Большой кольцевой дороге в Святошинском районе столицы

На дороге столкнулись легковые автомобили "ЗАЗ Таврия", Chevrolet Malibu и Hyundai Tucson.

В результате столкновения в "Таврии" заблокировало двери. Спасатели деблокировали водительницу с помощью гидроинструмента и передали медикам.

Причину и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

