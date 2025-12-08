Смертельна ДТП у Києві: жінка потрапила під колеса вантажівки

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

40-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Sprinter збив жінку, коли вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. 68-річна місцева жителька від отриманих травм загинула на місці.

Відомо, що водій був тверезим. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП