12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 11:20

Смертельна ДТП у Києві: жінка потрапила під колеса вантажівки

08 грудня 2025, 11:20
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 8 грудня близько 7 години на Кільцевій дорозі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

40-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Sprinter збив жінку, коли вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. 68-річна місцева жителька від отриманих травм загинула на місці.

Відомо, що водій був тверезим. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП

ДТП аварія поліція Київ
