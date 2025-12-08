Фото: полиция

ДТП с участием служебного автомобиля полиции произошло в Херсоне в воскресенье, 7 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейский из Корабельного отдела полиции №2, находясь в наряде в составе следственно-оперативной группы, управлял служебным авто Renault Express. Во время движения по проспекту 200-летия неподалеку от перекрестка с улицей Карбышева он сбил пешехода, переходящего дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Руководство полиции области назначило по факту ДТП служебное расследование. Досудебное расследование проводят следователи теруправления ГБР.

Напомним, 6 декабря в Запорожье авто разгромило от столкновения с электроопорой. Водитель погиб на месте, а его пассажир получил травмы.