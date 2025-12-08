Во Львовской области столкнулись фура и микроавтобус: девять пострадавших

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение грузовика Scania, которым управлял 48-летний львовянин, и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito под управлением 24-летнего жителя одного из сел Яворивского района.

В результате ДТП травмы получили водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров: жители Яворова в возрасте 18, 20 и 22 года, львовянки в возрасте 19 и 20 лет, 19-летний житель Яворова, 21-летний житель Ивано-Франковской области и 23-летний львовянин. Всех доставили в больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

