В Киеве задержали злоумышленника, ограбившего мужчину в подъезде многоэтажки
На днях в полицию поступило сообщение об ограблении в многоэтажке в Деснянском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На лестничной площадке между первым и вторым этажами 52-летнего местного жителя "случайно" толкнул неизвестный мужчина, двигавшийся навстречу. Во время "столкновения" незнакомец вытащил из кармана его куртки кошелек с деньгами и мобильный телефон и поспешно скрылся.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в хостеле в Днепровском районе – им оказался 32-летний житель Львовщины, ранее судимый за кражу.
При задержании у мужчины изъяли телефон киевлянина. Установлено, что злоумышленник перевел деньги из приложения банка потерпевшего на счет своей сожительницы, а кошелек выбросил, забрав наличные деньги.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Злоумышленнику грозит до десяти лет тюремного заключения.
