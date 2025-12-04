Фото: полиция

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении в многоэтажке в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На лестничной площадке между первым и вторым этажами 52-летнего местного жителя "случайно" толкнул неизвестный мужчина, двигавшийся навстречу. Во время "столкновения" незнакомец вытащил из кармана его куртки кошелек с деньгами и мобильный телефон и поспешно скрылся.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в хостеле в Днепровском районе – им оказался 32-летний житель Львовщины, ранее судимый за кражу.

При задержании у мужчины изъяли телефон киевлянина. Установлено, что злоумышленник перевел деньги из приложения банка потерпевшего на счет своей сожительницы, а кошелек выбросил, забрав наличные деньги.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, отобравшего деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом. Злоумышленник – 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в столицу в поисках работы.