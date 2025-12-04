16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 15:29

Київ виділяє додатково ще 800 млн грн на допомогу захисникам

04 грудня 2025, 15:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні Київрада має ухвалити зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць» та збільшити її фінансування ще майже на 800 млн грн

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

У цих коштах, зокрема, – можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету.

"Сьогодні в Збройних силах України служать понад 70 тисяч жінок. Більше 5 тисяч із них виконують бойові завдання на передовій. Запит щодо бронежилетів ми отримали від жінок ЗСУ. Також йдеться про збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи. Та особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва захищаючи Україну", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва. Відповідне рішення було прийняте наприкінці серпня.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
