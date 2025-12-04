Київ виділяє додатково ще 800 млн грн на допомогу захисникам

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні Київрада має ухвалити зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць» та збільшити її фінансування ще майже на 800 млн грн

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

У цих коштах, зокрема, – можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету.

"Сьогодні в Збройних силах України служать понад 70 тисяч жінок. Більше 5 тисяч із них виконують бойові завдання на передовій. Запит щодо бронежилетів ми отримали від жінок ЗСУ. Також йдеться про збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи. Та особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва захищаючи Україну", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва. Відповідне рішення було прийняте наприкінці серпня.