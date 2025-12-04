Смерть дитини у столичній стоматології: лікарці-анестезіологу повідомили про підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві прокуратура повідомила про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть дитини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату, і хлопчик помер.

Експертизи, зокрема комісійна судово-медична, підтвердили, що смерть настала від гострої серцевої недостатності внаслідок введення препарату, який був протипоказаний через наявне у дитини захворювання.

За результатами перевірки роботи клініки, МОЗ анулював її ліцензію.

Якщо буде доведено провину медичних працівників, їм загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років зі забороною обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом цього ж терміну.

Нагадаємо, у лютому цього року у Кривому Розі 14-річний хлопець помер після видалення зуба під дією місцевого наркозу. Вдома хлопцю стало зле, його госпіталізували. Наступного дня він помер у реанімаційному відділенні.