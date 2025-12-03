В ходе обстрелов Киева россияне уничтожили павильон телеканала СТБ: подробности

Об этом сообщил ведущий шоу "Взвешенные и счастливые" Даниэль Салем в своем Instagram, передает RegioNews.

Павильон, важный для съемок, был разрушен российскими ракетами. В результате обстрела пострадали декорации и оборудование, которое использовалось для создания известных телешоу. Среди снимавшихся в этом павильоне программ - "Взвешенные и счастливые", "Один за всех", пост-шоу "Холостяк", "За живое" и "Все будет хорошо". Эти шоу пользовались огромной популярностью среди украинских зрителей, и теперь их производство стало под угрозой.

Даниэль Салем отметил, что разрушение павильона — это еще одна трагическая страница в истории украинской медиасферы, которая продолжает испытывать последствия российской агрессии.

Несмотря на серьезные повреждения, команда телеканала и ведущие выразили решимость продолжать свою работу и поддерживать зрителей в эти трудные времена.

Напомним, в ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.