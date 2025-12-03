14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 16:14

В ходе обстрелов Киева россияне уничтожили павильон телеканала СТБ: подробности

03 декабря 2025, 16:14
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В ходе недавних обстрелов Киева российские войска уничтожили павильон телеканала СТБ, где снимались ряд популярных украинских телепрограмм.

Об этом сообщил ведущий шоу "Взвешенные и счастливые" Даниэль Салем в своем Instagram, передает RegioNews.

Павильон, важный для съемок, был разрушен российскими ракетами. В результате обстрела пострадали декорации и оборудование, которое использовалось для создания известных телешоу. Среди снимавшихся в этом павильоне программ - "Взвешенные и счастливые", "Один за всех", пост-шоу "Холостяк", "За живое" и "Все будет хорошо". Эти шоу пользовались огромной популярностью среди украинских зрителей, и теперь их производство стало под угрозой.

Даниэль Салем отметил, что разрушение павильона — это еще одна трагическая страница в истории украинской медиасферы, которая продолжает испытывать последствия российской агрессии.

Несмотря на серьезные повреждения, команда телеканала и ведущие выразили решимость продолжать свою работу и поддерживать зрителей в эти трудные времена.

Напомним, в ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
