03 грудня 2025, 16:14

Під час обстрілів Києва росіяни знищили павільйон телеканала СТБ: подробиці

03 грудня 2025, 16:14
Під час нещодавніх обстрілів Києва російські війська знищили павільйон телеканала СТБ, де знімалися низка популярних українських телепрограм

Про це повідомив ведучий шоу "Зважені та щасливі" Даниель Салем у своєму Instagram, передає RegioNews.

Павільйон, що був важливим для зйомок, був зруйнований російськими ракетами. У результаті обстрілу постраждали декорації та технічне обладнання, яке використовувалося для створення відомих телешоу. Серед програм, які знімалися в цьому павільйоні, — "Зважені та щасливі", "Один за всіх", пост-шоу "Холостяк", "За живе" та "Все буде добре". Ці шоу мали величезну популярність серед українських глядачів, і тепер їх виробництво стало під загрозою.

Даниель Салем зазначив, що руйнування павільйону — це ще одна трагічна сторінка в історії української медіасфери, яка продовжує зазнавати наслідків російської агресії.

Попри значні пошкодження, команда телеканала та ведучі висловили рішучість продовжувати свою роботу та підтримувати глядачів у ці важкі часи.

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

