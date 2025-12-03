В Киеве будут судить чиновников КГГА, потративших бюджетные средства на ремонт частного здания

фото: ГБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении руководителя аппарата исполнительного органа КГГА и эксруководителя одного из столичных коммунальных предприятий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что в августе 2025 фигуранты заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города. Сооружение выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.

На ремонт было потрачено около 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имело соответствующих документов на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги были оплачены работы в частном здании.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве прокуратура вместе со следователями Нацполиции и СБУ сообщила о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций. Их действия повлекли ущерб почти на 73 млн грн.