14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 15:59

В Киеве будут судить чиновников КГГА, потративших бюджетные средства на ремонт частного здания

03 декабря 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении руководителя аппарата исполнительного органа КГГА и эксруководителя одного из столичных коммунальных предприятий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что в августе 2025 фигуранты заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города. Сооружение выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.

На ремонт было потрачено около 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имело соответствующих документов на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги были оплачены работы в частном здании.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве прокуратура вместе со следователями Нацполиции и СБУ сообщила о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций. Их действия повлекли ущерб почти на 73 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев КГГА коррупция ремонт ГБР
В Киеве судили военного, который поджигал авто ВСУ за деньги
03 декабря 2025, 15:45
В Киеве мужчина поджег отделение Укрпочты за деньги
03 декабря 2025, 15:25
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 10:13
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося переплыть Тису и попасть в Румынию
03 декабря 2025, 17:31
Задержан еще один правоохранитель, продававший водительские удостоверения в Херсонской и Николаевской областях
03 декабря 2025, 17:19
Бюджет-2026: стало известно, сколько Украина потратит на армию
03 декабря 2025, 16:48
Смертельное ДТП в Житомирской области: велосипедиста сбили насмерть
03 декабря 2025, 16:45
Нацотбор на "Евровидение-2026": известные имена первых девяти финалистов
03 декабря 2025, 16:45
Контролируют зону между Волчанском и Купянском: россияне имеют успехи на Харьковщине
03 декабря 2025, 16:23
В ходе обстрелов Киева россияне уничтожили павильон телеканала СТБ: подробности
03 декабря 2025, 16:14
Шутил над ухилянтами – теперь в ВСУ: актер Кирилл Ганин мобилизовался
03 декабря 2025, 16:10
В Черниговской области пограничники уничтожили скрытую технику и огневую точку россиян
03 декабря 2025, 16:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »