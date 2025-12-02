Тесла сбила пенсионера в Киеве - видео

Иллюстративное фото

Очевидцы происшествия сообщают, что авария произошла в районе улиц Щекавицкой и Почайнинской, недалеко от центра города, передает RegioNews.

По словам свидетелей, дедушка, вероятно, переходил улицу на пешеходном переходе, когда автомобиль, который двигался с большой скоростью, не смог вовремя остановиться и въехал в пешехода. Водитель Теслы, по предварительным данным, не остановился сразу после столкновения, однако, по словам очевидцев, быстро вышел из машины и пытался оказать помощь потерпевшему.

После аварии на место происшествия прибыла полиция, скорая помощь и представители городских властей. Мужчина с травмами был госпитализирован. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. По предварительной информации, водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Этот случай вызвал возмущение среди жителей Киева, поскольку дорожная ситуация на перекрестке сложная, а движение транспорта в этом районе часто очень интенсивное. Очевидцы также обратили внимание на то, что дорожные условия в зоне перекрестка нуждаются в улучшении, поскольку отсутствие достаточного количества дорожных знаков и должной разметки часто приводит к подобным инцидентам.

Сейчас стражи порядка выясняют, были ли нарушения со стороны водителя Теслы, а также проводятся дополнительные исследования, чтобы установить точную причину аварии.

Ранее сообщалось, вечером 30 ноября в городе Карловка на Полтавщине правоохранитель насмерть сбил двух 17-летних сестер , которые шли по обочине дороги, – после трагедии водитель сначала скрылся с места происшествия, но впоследствии вернулся.