21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
20:48  02 декабря
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
16:34  02 декабря
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 21:26

Тесла сбила пенсионера в Киеве - видео

02 декабря 2025, 21:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел на одном из важнейших перекрестков Киева, когда электрический автомобиль Tesla сбил пожилого мужчину

Очевидцы происшествия сообщают, что авария произошла в районе улиц Щекавицкой и Почайнинской, недалеко от центра города, передает RegioNews.

По словам свидетелей, дедушка, вероятно, переходил улицу на пешеходном переходе, когда автомобиль, который двигался с большой скоростью, не смог вовремя остановиться и въехал в пешехода. Водитель Теслы, по предварительным данным, не остановился сразу после столкновения, однако, по словам очевидцев, быстро вышел из машины и пытался оказать помощь потерпевшему.

После аварии на место происшествия прибыла полиция, скорая помощь и представители городских властей. Мужчина с травмами был госпитализирован. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. По предварительной информации, водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Этот случай вызвал возмущение среди жителей Киева, поскольку дорожная ситуация на перекрестке сложная, а движение транспорта в этом районе часто очень интенсивное. Очевидцы также обратили внимание на то, что дорожные условия в зоне перекрестка нуждаются в улучшении, поскольку отсутствие достаточного количества дорожных знаков и должной разметки часто приводит к подобным инцидентам.

Сейчас стражи порядка выясняют, были ли нарушения со стороны водителя Теслы, а также проводятся дополнительные исследования, чтобы установить точную причину аварии.

Ранее сообщалось, вечером 30 ноября в городе Карловка на Полтавщине правоохранитель насмерть сбил двух 17-летних сестер , которые шли по обочине дороги, – после трагедии водитель сначала скрылся с места происшествия, но впоследствии вернулся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП
В Киеве на Оболони при пожаре погиб житель квартиры на 8 этаже
02 декабря 2025, 19:03
В Житомирской области установили причину смерти 67-летнего пешехода
02 декабря 2025, 18:13
Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина выбежал на дорогу и попал под колеса
02 декабря 2025, 17:55
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Пугать Европу войной – это очередная спецоперация ФСБ
02 декабря 2025, 21:59
Как украинки зарабатывают 1,5-2 тыс. долларов в месяц: чем занимаются
02 декабря 2025, 21:56
Чехия не будет передавать Украине танки Т-72
02 декабря 2025, 21:50
Технологии могут стать не менее опасным оружием, чем ядерное
02 декабря 2025, 21:25
Стало известно, как будут выключать свет 3 декабря
02 декабря 2025, 21:13
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
02 декабря 2025, 21:11
Ирландия предоставит Украине €125 млн на поддержку обороны и энергетики
02 декабря 2025, 20:56
Прямо сейчас проходит важная встреча Путина и советников Трампа: последствия для Украины
02 декабря 2025, 20:51
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
02 декабря 2025, 20:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »