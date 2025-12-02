Фото: ГСЧС Киева

Спасатели Киева ликвидировали пожар на Оболони, во время которого погиб житель девятиэтажного дома

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.

В Киеве на Оболони при пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел в квартире на 8 этаже девятиэтажного жилого дома, сообщают в Главном управлении ГСЧС города.

На Оболони произошел пожар

Сообщение о возгорании на Оболонском проспекте поступило 2 декабря в 14:39. На место выехали спасатели, установившие горящую квартиру на восьмом этаже. Во время тушения на кухне они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Пожар был ликвидирован в 15:09 на площади около 10 квадратных метров. Причины возникновения возгорания выясняют правоохранители и специалисты ГСЧС.

Погиб мужчина в квартире на восьмом этаже

На данный момент информации о пострадавших, кроме погибшего, нет. Местные власти и спасательные службы напоминают жителям многоэтажных домов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

