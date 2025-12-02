21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
UA | RU
02 грудня 2025, 21:26

Тесла збила пенсіонера у Києві - відео

02 грудня 2025, 21:26
Ілюстративне фото
Інцидент стався на одному з найважливіших перехресть Києва, коли електричний автомобіль Tesla збив літнього чоловіка

Очевидці події повідомляють, що аварія сталася в районі вулиць Щекавицької та Почайнинської, неподалік від центру міста, передає RegioNews.

За словами свідків, дідусь, ймовірно, переходив вулицю на пішохідному переході, коли автівка, яка рухалася з великою швидкістю, не змогла вчасно зупинитися та в'їхала в пішохода. Водій Тесли, за попередніми даними, не зупинився одразу після зіткнення, однак, за словами очевидців, швидко вийшов з машини і намагався надати допомогу потерпілому.

Після аварії на місце події прибула поліція, швидка допомога та представники міської влади. Чоловіка з травмами було госпіталізовано. Наразі проводиться розслідування для з'ясування всіх обставин інциденту. За попередньою інформацією, водій не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Цей випадок викликав обурення серед мешканців Києва, оскільки дорожня ситуація на перехресті є складною, а рух транспорту в цьому районі часто дуже інтенсивний. Очевидці також звернули увагу на те, що дорожні умови в зоні перехрестя потребують покращення, оскільки відсутність достатньої кількості дорожніх знаків та належної розмітки часто призводить до подібних інцидентів.

Зараз правоохоронці з'ясовують, чи були порушення з боку водія Тесли, а також проводяться додаткові дослідження, щоб встановити точну причину аварії.

Раніше повідомлялося, ввечері 30 листопада в місті Карлівка на Полтавщині правоохоронець на смерть збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги, – після трагедії водій спочатку втік з місця події, але згодом повернувся.

Київ ДТП
