02 декабря 2025, 17:34

Киевский ТРЦ "Гулливер" частично возобновит свою работу: что известно

02 декабря 2025, 17:34
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гулливер» в Киеве, который был закрыт на неопределенный срок из-за саботажа со стороны предыдущего владельца, частично возобновит свою работу с 12 декабря 2025 года

Об этом сообщили в Ощадбанке, который стал одним из новых владельцев ТРЦ, передает RegioNews.

Посетители смогут получить доступ к первому и минусу первого этажа торгового центра. Однако точный перечень открывшихся магазинов будет объявлен позже.

Остальные этажи и офисная часть комплекса будут открыты постепенно, в зависимости от устранения технических проблем, возникших в результате действий предыдущего владельца компании "Три О". Повреждение инженерных систем и небрежный подход к техническому обслуживанию привели к нарушению безопасности и созданию рисков для посетителей и арендаторов.

Причины закрытия ТРЦ

31 октября 2025 года ТРЦ "Гулливер" был закрыт из-за ряда нарушений со стороны компании "Три О", которая до этого владела торговым центром. Сбербанк заявлял, что компания заблокировала доступ к техническим помещениям, не передавала техническую документацию и намеренно перегружала энергосистему ТРЦ. Это создавало серьезные угрозы безопасности, а также нарушало бизнес-процессы и наносило финансовый ущерб государственным банкам.

Владельцы ТРЦ "Гулливер" после скандала

С начала полномасштабной войны в 2022 году компании, управлявшие ТРЦ "Гулливер", прекратили выплату процентов по кредитам госбанков. В результате финансовых трудностей, погашение долгов было перенесено на 2025 год. Однако после кризисов 2014-2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило генеральному директору ТРЦ Ирине Круппи о подозрении в уклонении от налогов. По версии следствия, дирекция ТРЦ заключила ряд фиктивных контрактов, что позволило безосновательно завысить сумму налогового кредита на НДС, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн.

В апреле 2024 года Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности, на ТРЦ "Гулливер". В июне того же года суд передал имущество ТРЦ в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Это решение было обжаловано компанией "Три О", которую представители ТРЦ называли "рейдерским захватом".

Новые владельцы и будущее ТРЦ

После двух лет судебных разбирательств консорциум государственных банков Сбербанк и Укрэксимбанк получил право собственности на "Гулливер". 13 октября 2025 года АРМА прекратило конкурс по поиску управляющего для ТРЦ в системе Prozorro, что позволило возобновить работу комплекса.

Процесс восстановления "Гулливера" будет происходить поэтапно. На данный момент открытие торговых площадей планируется с 12 декабря, но точный перечень магазинов, которые откроют двери для посетителей, будет объявлен дополнительно.

Тем временем Сбербанк сообщил, что работает над устранением всех технических проблем для возобновления полноценной работы комплекса.

