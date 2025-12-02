Удар по Киеву 29 ноября: в больнице скончался пострадавший в результате обстрела
Выросло количество погибших российского комбинированного удара по Киеву 29 ноября
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
"В больнице скончался мужчина, пострадавший во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находившийся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Таким образом количество жертв массированной атаки врага на Киев 29 ноября возросло до трех.
Напомним, в ночь на 29 ноября кафиры атаковали Киев. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. Ранее сообщалось о двух погибших и 37 пострадавших.
01 декабря 2025
07 августа 2025
