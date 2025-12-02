Київський ТРЦ "Гулівер" частково відновить свою роботу: що відомо

Торговельно-розважальний центр (ТРЦ) «Гулівер» у Києві, який був закритий на невизначений термін через саботаж з боку попереднього власника, частково відновить свою роботу з 12 грудня 2025 року

Про це повідомили в Ощадбанку, який став одним з нових власників ТРЦ, передає RegioNews.

Відвідувачі зможуть отримати доступ до першого та мінус першого поверхів торгового центру. Однак точний перелік магазинів, які відкриються, буде оголошений пізніше.

Інші поверхи та офісна частина комплексу будуть відкриті поступово, залежно від усунення технічних проблем, що виникли в результаті дій попереднього власника — компанії "Три О". Пошкодження інженерних систем та недбалий підхід до технічного обслуговування призвели до порушення безпеки та створення ризиків для відвідувачів і орендарів.

Причини закриття ТРЦ

31 жовтня 2025 року ТРЦ "Гулівер" був закритий через низку порушень з боку компанії "Три О", яка до цього володіла торговим центром. Ощадбанк заявляв, що компанія заблокувала доступ до технічних приміщень, не передавала технічну документацію та навмисно перевантажувала енергосистему ТРЦ. Це створювало серйозні загрози для безпеки, а також порушувало бізнес-процеси та завдавало фінансових збитків державним банкам.

Власники ТРЦ "Гулівер" після скандалу

Від початку повномасштабної війни у 2022 році компанії, які керували ТРЦ "Гулівер", припинили виплату відсотків за кредитами держбанків. Внаслідок фінансових труднощів, погашення боргів було перенесене на 2025 рік. Однак після криз 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило генеральній директорці ТРЦ Ірині Круппі про підозру в ухиленні від податків. За версією слідства, дирекція ТРЦ уклала низку фіктивних контрактів, що дозволило безпідставно завищити суму податкового кредиту на ПДВ, що в результаті призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн.

У квітні 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ "Гулівер". У червні того ж року суд передав майно ТРЦ в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Це рішення було оскаржено компанією "Три О", яку представники ТРЦ називали "рейдерським захопленням".

Нові власники та майбутнє ТРЦ

Після двох років судових розглядів консорціум державних банків Ощадбанк та Укрексімбанк отримав право власності на "Гулівер". 13 жовтня 2025 року АРМА припинило конкурс з пошуку управителя для ТРЦ у системі Prozorro, що дозволило відновити роботу комплексу.

Процес відновлення "Гуліверу" відбуватиметься поетапно. На даний момент відкриття торгових площ планується з 12 грудня, але точний перелік магазинів, які відчинять двері для відвідувачів, буде оголошено додатково.

Тим часом Ощадбанк повідомив, що працює над усуненням всіх технічних проблем для відновлення повноцінної роботи комплексу.