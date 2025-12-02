В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку

Фото: Национальная полиция

В Киеве полицейские задержали 23-летнего водителя Tesla, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло в минувшую пятницу около 21:15 в Оболонском районе, на съезде с моста со стороны улицы Богатырской в направлении Оболонского проспекта.

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Полицейские задержали виновника. По внешним признакам мужчина был пьян, однако от прохождения теста на алкоголь отказался. Сейчас ожидают результаты экспертизы.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в городе Карловка на Полтавщине сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который насмерть сбил двух 17-летних сестер. После аварии водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся. По информации следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.