У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку

Фото: Національна поліція

У Києві поліцейські затримали 23-річного водія Tesla, який у стані алкогольного сп'яніння наїхав на 13-річну дівчинку на нерегульованому пішохідному переході

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася минулої п’ятниці близько 21:15 у Оболонському районі, на з’їзді з мосту зі сторони вулиці Богатирської у напрямку Оболонського проспекту.

Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

Поліцейські затримали винуватця. За зовнішніми ознаками чоловік був п’яним, проте від проходження тесту на алкоголь відмовився.

Наразі очікують на результати експертизи.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.