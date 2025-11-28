Думала, что это СБУ: в Киеве женщина отдала мошенникам 6 кг золота и пакет с тысячами долларов

Иллюстративное фото

В столице суд применил меры пресечения к трем мошенникам. Они убедили женщину, что являются представителями Службы безопасности Украины

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло 13 ноября этого года. Женщина у супермаркета встретилась с мужчиной, которого она раньше не знала. Она передала ему пакет со 140 тысячами долларов США, 2260 евро и 5,7 килограмма золота в слитках.

Собеседник притворялся "курьером", который должен был передать все эти ценности Службе безопасности Украины. Он также назвал код-пароль "1236", якобы подтверждая свое участие в изъятии спецслужбами ее имущества. Также незнакомец записал номер телефона потерпевшей. Впоследствии он просто сел в машину сообщника и уехал.

Ущерб потерпевшей оценили в 37,5 миллиона гривен. Через несколько дней правоохранители задержали троих подозреваемых. Теперь двоих отправили под стражу с возможностью освобождения под залог 2,4 миллиона и полмиллиона гривен. Третьему подозреваемому избрали ночной домашний арест.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.