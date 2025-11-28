Думала, що це СБУ: в Києві жінка віддала шахраям 6 кг золота та пакет з тисячами доларів

Ілюстративне фото

У столиці суд застосував запобіжні заходи до трьох шахраїв. Вони переконали жінку, що є представниками Служби безпеки України

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось 13 листопада цього року. Жінка біля супермаркету зустрілась із чоловіком, якого вона раніше не знала. Вона передала йому пакет зі 140 тисячами доларів США, 2 260 євро та 5,7 кілограма золота в злитках.

Співрозмовник прикидався "кур'єром", який повинен був передати всі ці цінності Службі безпеки України. Він також назвав код-пароль "1236", нібито підтверджуючи свою участь у вилученні спецслужбами її майна. Також незнайомець записав номер телефону потерпілої. Згодом він просто сів у машину спільника та поїхав.

Збитки потерпілої оцінили в 37,5 мільйона гривень. Через кілька днів правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Тепер двох відправили під варту з можливістю звільнення під заставу 2,4 мільйона і півмільйона гривень. Третьому підозрюваному обрали нічний домашній арешт.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.