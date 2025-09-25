12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 12:22

В Запорожье директор компании присвоил 6 млн грн, выделенных на восстановление дома после обстрелов

25 сентября 2025, 12:22
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили руководителя строительной компании, который присвоил более 6 миллионов гривен, выделенных на восстановление разрушенного обстрелами жилого дома

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в конце октября 2023 года компания заключила договор на проведение капитального ремонта дома в одном из районов Запорожья, разрушенного в результате вражеских ударов. Заказчик перечислил аванс в размере 20 миллионов гривен. Однако 33-летний директор предприятия не выполнил необходимые работы, а часть средств – более 6 миллионов гривен – присвоил.

Фигуранту 22 сентября объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества с использованием служебного положения в особо крупных размерах).

Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киевской области экскеровщик ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо, а именно почти 3,7 млн грн. Фигуранту сообщили о подозрении.

