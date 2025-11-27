Ілюстративне фото

Правоохоронці оголосили про підозру ріелтору. Відомо, що він продав квартиру померлого клієнта

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як встановила поліція, квартира на підставі договору дарування належала 38-річному жителю столиці. Проте майно не внесли до Єдиного реєстру речових справ, а документи було втрачено. 44-річний ріелтор скористався цим.

Зловмисник переконав чоловіка, що може допомогти відновити документи. Проте для цього йому нібито потрібно оформити нотаріальну довіреність на право представництва його інтересів.

Коли власник квартири раптово помер від хронічного захворювання, ріелтор, який вже отримав довіреність, звернувся до нотаріуса та надавши йому необхідні документами продав квартиру у Києві вартістю понад 1,5 мільйони гривень своїй дружині.

"За вчинене шахрайство зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.