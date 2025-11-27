19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 15:45

У Києві ріелтор "продав" квартиру померлого клієнта своїй дружині

27 листопада 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці оголосили про підозру ріелтору. Відомо, що він продав квартиру померлого клієнта

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як встановила поліція, квартира на підставі договору дарування належала 38-річному жителю столиці. Проте майно не внесли до Єдиного реєстру речових справ, а документи було втрачено. 44-річний ріелтор скористався цим.

Зловмисник переконав чоловіка, що може допомогти відновити документи. Проте для цього йому нібито потрібно оформити нотаріальну довіреність на право представництва його інтересів.

Коли власник квартири раптово помер від хронічного захворювання, ріелтор, який вже отримав довіреність, звернувся до нотаріуса та надавши йому необхідні документами продав квартиру у Києві вартістю понад 1,5 мільйони гривень своїй дружині.

"За вчинене шахрайство зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
