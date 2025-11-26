13:43  26 листопада
У Києві п'яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будінку: деталі трагедії
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
26 листопада 2025, 08:38

Киянин обіцяв "легальні" відстрочки від мобілізації за 10 тисяч доларів

26 листопада 2025, 08:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За свої "послуги" чоловік вимагав 10 000 доларів.

За даними слідства, фігурант переконував військовозобов'язаного, що має вплив на посадовців ЦНАПів, органів соцзахисту та столичного РТЦК та СП. Він обіцяв сприяти оформленню документів, які дають право на відстрочку від мобілізації на підставі активного догляду за особою з інвалідністю I групи.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі підприємець та керівник ОСББ розробили "бізнес на ухилянтах". Ціна питання – 8 тисяч доларів. На суді вони визнали провину. Чоловікам призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 209 тисяч гривень (з кожного).

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
