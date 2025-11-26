Киянин обіцяв "легальні" відстрочки від мобілізації за 10 тисяч доларів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За свої "послуги" чоловік вимагав 10 000 доларів.

За даними слідства, фігурант переконував військовозобов'язаного, що має вплив на посадовців ЦНАПів, органів соцзахисту та столичного РТЦК та СП. Він обіцяв сприяти оформленню документів, які дають право на відстрочку від мобілізації на підставі активного догляду за особою з інвалідністю I групи.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі підприємець та керівник ОСББ розробили "бізнес на ухилянтах". Ціна питання – 8 тисяч доларів. На суді вони визнали провину. Чоловікам призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 209 тисяч гривень (з кожного).