Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 15:12

Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"

25 ноября 2025, 15:12
иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумской области мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за то, что он категорически отказался от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на tsn.ua.

Как отмечается, житель Сумщины в июне 2025 получил повестку, однако отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал. Он отметил, что не согласен с решением ВЛК о пригодности к военной службе, однако отметил, что не обжаловал это. Также житель Сумщины добавил, что отказался от мобилизации из-за того, что "другие уклоняются от службы, а его заставляют идти на войну и умирать".

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Сумщины виновным по статье 336 УКУ. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Как сообщалось, бывший начальник ТЦК за деньги помогал военнослужащим бежать из частей Сумской области. Ему грозит немалый срок лишения свободы.

