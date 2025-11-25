Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Надзвичайникам вдалося врятувати 18 людей.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 людей.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці внаслідок атаки ворога постраждали 14 людей. Вісьмох з них госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

У ДСНС розповіли, що у Святошинський район ворог влучив поруч із чотирьохповерховою складською будівлею. Там виявили тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідували.

У Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

Інформація ще оновлюється.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ворожих атак вночі та вранці 25 листопада є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури.

Поліція перевіряє інформацію, що людей не впускали в укриття у Подільському районі столиці.