25 ноября 2025, 06:51

Массированная атака на Киев: один человек погиб, семь пострадавших

25 ноября 2025, 06:51
Фото: ГСЧС
Ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Печерском районе есть попадание в 22-этажный дом на уровне 4-5 этажей. Имеются разрушения на уровне 4, 5 и 7 этажей. Пожар на пятом этаже ликвидировали. Спасатели эвакуировали и спасли одного маломобильного человека. Продолжается разбор конструкций.

Массированная атака на Киев
Массированная атака на Киев 25 ноября

В Днепровском районе – попадание в 9-этажное здание. Возникли разрушения и пожар на 6-7 этажах. Была угроза распространения огня. Один человек погиб, пятеро пострадали. Спасли 17 человек, среди них – трое детей. Пожар спасатели локализовали. Продолжается ликвидация и поиск предполагаемых пострадавших.

Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв.м и разрушения на площади 400 кв.м. Продолжается локализация и разбор конструкций.

Информация еще уточняется. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.

Атака на Киев 25 ноября
Атака на Киев

Напомним, вечером 24 ноября россияне снова атаковали Одессу. После этого в городе возникли проблемы с электроснабжением.

