25 ноября 2025, 07:58

В Святошинском районе Киева в результате российской атаки погибли четыре человека

25 ноября 2025, 07:58
Фото: ГСЧС
В результате утренней атаки в Святошинском районе столицы, по предварительным данным, погибли четыре человека

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"На локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 – ранены", – говорится в сообщении.

Таким образом количество погибших в результате атак на Киев ночью и утром 25 ноября увеличилось до шести.

Напомним, ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры. Ранее сообщалось о двух погибших.

Из-за утреннего удара в Святошинском районе столицы есть разрушения, под завалами могут быть люди.

