21 ноября 2025, 14:42

В Киеве правоохранители разоблачили офис, организовавший международную мошенническую финансовую биржу

21 ноября 2025, 14:42
фото: Национальная полиция
В столице киберполиция разоблачила офис, организовавший международную мошенническую финансовую биржу. Злоумышленники присваивали средства граждан ЕС поощряя их инвестировать в крипту и акции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию,

Как отмечается, среди пострадавших – более 30 человек.

"Руководитель сделки и два его пособника организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, работники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги", – сообщили в полиции.


Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у пострадавших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удалённый доступ они устанавливали на компьютеры пострадавших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивную прибыль.

В ходе спецоперации было изъято $1,4 млн, более 5,8 млн гривен и 17 тысяч евро.

Теперь офисникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, присылающие фейковые письма от налоговой с вирусами, чтобы похитить данные и деньги граждан. Гражданам посылают сообщения о штрафах, однако в действительности в письмах содержится вредоносное программное обеспечение.

