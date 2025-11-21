Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло в сентябре этого года в Оболонском районе столицы.

В полицию обратились родители двух школьников с сообщениями о том, что возле одного из торговых центров у 14-летней девочки неизвестный мужчина отобрал мобильный телефон, а уже по второму адресу у 12-летнего мальчика – наушники.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении.

Суд, учитывая собранные доказательства, назначил наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы.

В ходе следствия фигурант находился под стражей.

