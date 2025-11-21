10:29  21 ноября
В Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой
09:20  21 ноября
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
09:03  21 ноября
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
21 ноября 2025, 10:53

В Киеве мужчина ограбил двух школьников: суд отправил его за решетку более 7 лет

21 ноября 2025, 10:53
Фото: Национальная полиция
Оболонский районный суд Киева признал виновным 38-летнего ранее судимого жителя столицы, ограбившего школьников

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло в сентябре этого года в Оболонском районе столицы.

В полицию обратились родители двух школьников с сообщениями о том, что возле одного из торговых центров у 14-летней девочки неизвестный мужчина отобрал мобильный телефон, а уже по второму адресу у 12-летнего мальчика – наушники.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении.

Суд, учитывая собранные доказательства, назначил наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы.

В ходе следствия фигурант находился под стражей.

Напомним, в Киеве на скамью подсудимых сядет 31-летний киевлянин, ограбивший 65-летнего мужчину прямо посреди улицы. Злоумышленник сорвал с шеи прохожего золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен.

Киев воровство школьники грабеж мужчина суд тюрьма
